Юсуф Мамедалиев: Азербайджанское государство опирается на молодежь, совместно работая для достижения поставленных целей

20 июля 2018 12:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское государство опирается на молодежь, совместно работая для достижения поставленных целей.

Об этом в пятницу сказал помощник Первого вице-президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам молодежи и спорта Администрации Президента Азербайджана Юсуф Мамедалиев, во время XV отчетно-выборного съезда Национального совета молодежных организаций Азербайджана.

Мамедалиев отметил, что развитие Азербайджана невозможно представить без молодежи.

«Президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание молодежной политике, благодаря которой Национальный совет молодежных организаций должен поощрять молодежь выступать с активной гражданской позиции», - отметил Мамедалиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку прошла церемония по случаю выпуска студентов групп SABAH (ФОТО)
Общество 5 июля 20:55
Юсуф Мамедалиев: Под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Азербайджане стремительно развиваются гимнастические дисциплины
Политика 27 апреля 17:49
Юсуф Мамедалиев: Проведение в Азербайджане различных спортивных соревнований при организации Первого вице-президента Мехрибан Алиевой играет важную роль в воспитании здорового молодого поколения
Общество 15 марта 19:40
Юсуф Мамедалиев: Позиция азербайджанской молодежи в обществе все больше укрепляется
Политика 3 февраля 12:03
Юсуф Мамедалиев: Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева заботятся о каждом представителе азербайджанской молодежи
Политика 2 февраля 20:44
Установленный в Азербайджане порог молодости является одним из самых оптимальных – Юсуф Мамедалиев
Общество 2 февраля 09:33
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом французской компании SADE
Политика 13:22
В июне в Турции зарегистрировано около 40 тысяч ДТП
Турция 13:16
Bakcell поддержала проведение летней школы «Автобус Знаний - 2018» (ФОТО)
ИКТ 13:14
В июне в Турции было трудоустроено свыше 95 тысяч граждан
Бизнес 13:08
Пакистанский дипломат завершает свою миссию в Туркменистане
Туркменистан 13:06
Carlsberg Azerbaijan: - Размер акциза диктует розничные цены
Бизнес 13:01
Китай может рассмотреть возможность расширения поставок зерна из России
Китай 12:45
Али Ахмедов: Азербайджан укрепляется, и те, кто завидуют этому, пытаются совершать провокации, но не могут ничего добиться
Политика 12:44
Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с участниками заседания Совета глав МВД стран СНГ (ФОТО)
Политика 12:43