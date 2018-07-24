Мевлют Чавушоглу: Поздравление армянскому министру не означает изменения позиции Турции

БАКУ /Trend/ - Поздравление армянскому министру не означает каких-либо изменений в позиции Турции.

Об этом во вторник на пресс-конференции сказал находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Я знаю министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна со времен работы в ПАСЕ. Что касается моего поздравления в связи с назначением его министром, то мы встретились в рамках саммита НАТО в Брюсселе, где он поздоровался, и я его поздравил. Вот и все. Теперь армяне пытаются это раздуть. Я его поздравил мимоходом, но это не означает, что в позиции Турции могут быть какие-то изменения», - сказал Чавушоглу.

По его словам, Турция всегда рядом с Азербайджан в вопросе нагорно-карабахского конфликта.

«Мы поддерживаем любое решение, которое принимает Азербайджан», - сказал турецкий министр.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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