Владимир Путин: Отношения между Азербайджаном и Россией развиваются и по политической линии, и по экономической

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Россией развиваются и по политической линии, и по экономической.

Об этом Президент России Владимир Путин сказал в субботу на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в государственной резиденции «Бочаров Ручей» в городе Сочи.

"Позвольте мне Вас поприветствовать сердечно в Сочи. Хотел бы отметить, что у нас встречи носят регулярный характер, и это естественно, у нас очень обширное взаимодействие. Мы называем его стратегическим партнерством. Отношения развиваются и по политической линии, и по экономической. В прошлом году рост товарооборота составил 34 процента, больше 34 процентов, а за первое полугодие этого года продукция гражданского назначения - объем продаж вырос на 20 процентов. Это вполне хороший показатель. Но, естественно, нам всегда есть о чем поговорить. И я очень рад, что Вы приняли наше приглашение и приехали сегодня в Россию. Добро пожаловать", - сказал Президент Владимир Путин.

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