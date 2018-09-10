Обнародована дата визита Владимира Путина в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин совершит визит в Азербайджан 25 сентября.

Об этом сказал в понедельник глава Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в ходе видеомоста Баку-Москва на тему "Новый виток азербайджано-российских отношений".

По его словам, в ходе рабочего визита главы российского государства в Баку планируется продолжить обсуждение тех вопросов, которые были затронуты во время визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сочи первого сентября.

В целом же, как отметил Калашников, отношениям Азербайджана и России есть куда развиваться.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев первого сентября посетил Сочи, где провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным. В рамках визита стороны подписали 15 документов, которые охватывают вопросы азербайджано-российского сотрудничества в таких сферах, как энергетика, экономика, спорт, туризм и другие.

Россия является стратегическим партнером Азербайджана. В прошлом году две страны отметили 25-летие установления дипломатических отношений. РФ - один из главных экономических и торговых партнеров Азербайджана. Нормативно-правовая база между странами насчитывает свыше 170 документов, в том числе около 50 - в сфере экономики.

За время сотрудничества российские инвестиции в экономику Азербайджана достигли почти четырех миллиардов долларов. Предприниматели из Азербайджана вложили в экономику РФ свыше одного миллиарда долларов.

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