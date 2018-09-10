Последние визиты Президента Ильхама Алиева и достигнутые договоренности говорят о динамичности внешней политики Азербайджана - эксперт

10 сентября 2018 20:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проводимая под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева успешная внутренняя и внешняя политика еще больше повышает авторитет страны на международной арене, открывает путь к новым успехам. Международные связи, установленные во всех сферах, запомнились довольно значимыми событиями. В этой связи стоит особо подчеркнуть визиты Президента Азербайджана в зарубежные страны, а также визиты глав зарубежных государств в страну.

Об этом в понедельник сказал Trend член политсовета партии "Ени Азербайджан", главный редактор газеты İki sahil Вугар Рагимзаде.

Рагимзаде сказал, что такого рода взаимные визиты имеют важное значение в развитии отношений между странами.

"Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Азербайджан, визиты Президента Ильхама Алиева в Россию, Кыргызстан и Хорватию, а также достигнутые договоренности являются наглядным доказательством динамичности нашей внешней политики, высокого авторитета Азербайджана в мировом сообществе", - отметил главный редактор газеты.

Коснувшись визита Президента Азербайджана в Хорватию, Рагимзаде сказал, что этот визит говорит о значимости страны для Европы, ее заинтересованности в дальнейшем развитии взаимоотношений, высокой оценке Азербайджана.

Рагимзаде добавил, что визит Президента Азербайджана в зарубежные страны, а также визиты глав других государств в Азербайджан являются показателем ускоренной интеграции страны в мировое сообщество.

"Азербайджан за последние годы реализовал успешные проекты, и наша страна в рамках этих проектов вносит важный вклад в международное сотрудничество. Глобальные проекты, автором которых является Азербайджан, обещают региону и миру безопасность и развитие. Достигнутые в рамках взаимных встреч президентов Азербайджана и зарубежных стран договоренности в политической, экономической и других сферах еще больше укрепляют мир и безопасность, ускоряют развитие", - сказал Рагимзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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