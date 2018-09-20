Служба госбезопасности Азербайджана обнародовала архивные документы, свидетельствующие о терактах армянских дашнакских сил

БАКУ /Trend/ - Служба государственной безопасности Азербайджана распространила архивные документы, подтверждающие теракты армянских дашнакских сил.

Служба государственной безопасности рассекретила часть документальных материалов, хранящихся в ее архиве.

Подписанием в 1813 году Гюлистанского и в 1828 году Туркманчайского договоров разделение исторических и исконных земель Азербайджана не завершилось. Наоборот, процесс отторжения территорий Азербайджана с помощью силы при покровительстве и непосредственном участии вражеских сил приобрел систематический характер и продолжился. Начался процесс целенаправленного переселения на азербайджанские земли армян, проживавших во многих соседних странах. На исконных азербайджанских землях возникло сепаратистское административное территориальное деление под названием «армянская область». Затем началась пропаганда мечты о «Великой Армении», и с этой целью появились различные армянские организации, основанные на страхе и терроре. Так был заложен фундамент более коварной и целенаправленной политики армяно-дашнакских сил по уничтожению азербайджанского народа и захвату его земель.

Идеология терроризма и фашизма стала неотъемлемой частью государственной политики в современной Армении. Эта идеология является основой территориальных претензий к соседним государствам, политики этнической чистки в отношении азербайджанцев, тюрков и других народов. Армянские террористическо-дашнакские силы все время использовали самые грязные методы для достижения своих коварных целей, и даже не удержались от того, чтобы выступить против царской и советской России, позволившей им переселиться на исторические земли Азербайджана и приютившей их. При исследовании веских доказательств зверств, совершенных армянскими палачами в составе фашистских военных формирований во время Второй мировой войны, последствия этих зверств вызывают ужас. Сегодня в Армении, вне зависимости от того, какие силы пришли к власти, всегда в самой крайней форме пропагандируется и поощряется шовинизм, экстремизм, военное насилие, аннексия, молодое поколение воспитывается в духе ненависти и нетерпимости к соседним народам, прививается «героический» образ армян, совершивших преступления против человечества.

Служба государственной безопасности в ходе исследования документальных материалов, хранящихся в архивах, нашла многочисленные фактические подтверждения жестоких действий армянских террористическо-дашнакских сил, в том числе партии «Дашнакцутюн», являющейся носителем идеологии терроризма, а также лиц армянской национальности, отличавшихся особой жестокостью, против человечества в годы Второй мировой войны.

Учитывая научно-историческую значимость документальных материалов с точки зрения защиты мира от террора и последствий фашизма, особую актуальность донесения до международной общественности результатов политики аннексии и политической агрессии, проводимой Арменией в отношении Азербайджана, необходимость ссылки на первоисточники в разоблачении этой политики, Службы государственной безопасности посчитала целесообразным рассекретить часть документальных материалов и обнародовать их для широкой общественности. Было принято решение разместить эти материалы на официальной интернет-странице Службы:

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