Служба госбезопасности Азербайджана обнародовала архивные документы, свидетельствующие о терактах армянских дашнакских сил

БАКУ /Trend/ - Служба государственной безопасности Азербайджана распространила архивные документы, подтверждающие теракты армянских дашнакских сил.
Служба государственной безопасности рассекретила часть документальных материалов, хранящихся в ее архиве.
Подписанием в 1813 году Гюлистанского и в 1828 году Туркманчайского договоров разделение исторических и исконных земель Азербайджана не завершилось. Наоборот, процесс отторжения территорий Азербайджана с помощью силы при покровительстве и непосредственном участии вражеских сил приобрел систематический характер и продолжился. Начался процесс целенаправленного переселения на азербайджанские земли армян, проживавших во многих соседних странах. На исконных азербайджанских землях возникло сепаратистское административное территориальное деление под названием «армянская область». Затем началась пропаганда мечты о «Великой Армении», и с этой целью появились различные армянские организации, основанные на страхе и терроре. Так был заложен фундамент более коварной и целенаправленной политики армяно-дашнакских сил по уничтожению азербайджанского народа и захвату его земель.
Идеология терроризма и фашизма стала неотъемлемой частью государственной политики в современной Армении. Эта идеология является основой территориальных претензий к соседним государствам, политики этнической чистки в отношении азербайджанцев, тюрков и других народов. Армянские террористическо-дашнакские силы все время использовали самые грязные методы для достижения своих коварных целей, и даже не удержались от того, чтобы выступить против царской и советской России, позволившей им переселиться на исторические земли Азербайджана и приютившей их. При исследовании веских доказательств зверств, совершенных армянскими палачами в составе фашистских военных формирований во время Второй мировой войны, последствия этих зверств вызывают ужас. Сегодня в Армении, вне зависимости от того, какие силы пришли к власти, всегда в самой крайней форме пропагандируется и поощряется шовинизм, экстремизм, военное насилие, аннексия, молодое поколение воспитывается в духе ненависти и нетерпимости к соседним народам, прививается «героический» образ армян, совершивших преступления против человечества.
Служба государственной безопасности в ходе исследования документальных материалов, хранящихся в архивах, нашла многочисленные фактические подтверждения жестоких действий армянских террористическо-дашнакских сил, в том числе партии «Дашнакцутюн», являющейся носителем идеологии терроризма, а также лиц армянской национальности, отличавшихся особой жестокостью, против человечества в годы Второй мировой войны.
Учитывая научно-историческую значимость документальных материалов с точки зрения защиты мира от террора и последствий фашизма, особую актуальность донесения до международной общественности результатов политики аннексии и политической агрессии, проводимой Арменией в отношении Азербайджана, необходимость ссылки на первоисточники в разоблачении этой политики, Службы государственной безопасности посчитала целесообразным рассекретить часть документальных материалов и обнародовать их для широкой общественности. Было принято решение разместить эти материалы на официальной интернет-странице Службы:
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- 1) DTX arxiv: арх. дело № 65,т.1. (21-22 ,78-83,84-86)
- 2) DTX arxiv: арх.дело № 65, т.9, с.6-35
- 3) DTX arxiv: арх.дело № 65, т.12. (2-6,7-11,12-17,20-26,27-28,29-30,39-41
- 4) DTX arxiv: арх.дело №65, т.5, (с.395)
- 5) DTX arxiv: литерное дело 164 (10-12, 16-36, 75-77, 78-83, 84,89-92, 93-97, 108-306, 307-311,319-324,354-55) - 1-ci hissə
- 6) DTX arxiv: литерное дело 164 (10-12, 16-36, 75-77, 78-83, 84,89-92, 93-97, 108-306, 307-311,319-324,354-55)- 2-ci hissə
- 7) DTX arxiv: ПС-75 (41,47, 48,69-78,99)
- 8) DTX arxiv: ПС-20795, т. 21, (224-235)
- 9) DTX arxiv: ПФ № 853 (91-94)
- 10) DTX arxiv: ПФ 787 (67-70, 83-95)
- 11) DTX arxiv: ПФ-787 (1-34,,58-63,73-82,92-96)
- 12) DTX arxiv: ПФ-787-4,(6,7,13,17,18,19,21,25)
- 13) DTX arxiv: ПФ-787-4(20-22)
- 14) DTX arxiv: ПФ-861 (7-11)
- 15) DTX arxiv: список №1, с.3, список№2, с.3
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