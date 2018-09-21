В Азербайджане пройдет национальный семинар по поддержке достижения Целей устойчивого развития

21 сентября 2018 16:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку 24 сентября пройдет национальный семинар на тему «Роль устойчивого сельского хозяйства и продовольствия в достижении Целей устойчивого развития в Азербайджане» с целью повышения потенциалов в реализации Целей устойчивого развития в стране.

Целью семинара является анализ многосторонних и многоцелевых связей между сельским хозяйством и Целями устойчивого развития в Азербайджане.

Семинар нацелен на государственные (министерства, госструкутуры и комитеты) и негосударственные (гражданское общество, частный сектор) структуры, занятые осуществлением Целей устойчивого развития в Азербайджане, в особенности в сферах сельского хозяйства, продовольствия, лесного хозяйства и рыболовства.

Отметим, что для Азербайджана в отчете MAPS (Интеграция, ускорение и поддержка политики) определены три «платформы ускорения»: инклюзивный рынок труда, поощрение зеленого роста, представление развитых общественных, социальных услуг. Сельское хозяйство может сыграть значимую роль как минимум в двух «платформах ускорения», связанных с рынками труда и зеленым ростом.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) поддерживает правительство Азербайджана в осуществлении Целей устойчивого развития в секторе сельского хозяйства и продовольствия. Проект «Повышение поддержки потенциалов осуществления Целей устойчивого развития в Азербайджане», реализуемый при технической и научной поддержке Венского университета природных ресурсов и естественных наук, нацелен на то, чтобы положить конец нищете, голоду, на гендерное равенство, чистую воду и санитарию, ответственное потребление и производство, борьбу с изменением климата, охрану морской экосистемы, охрану экосистемы земли.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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