Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Надеюсь, что Италия как действующий председатель ОБСЕ сыграет большую роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта

25 сентября 2018 16:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Надеюсь, что Италия как действующий председатель ОБСЕ сыграет большую роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Об этом Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сказала, выступая во вторник на конференции «100-летие создания Азербайджанской Демократической Республики и отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией», проведенной во Дворце Джустиниани в Риме.

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