Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Надеюсь, что Италия как действующий председатель ОБСЕ сыграет большую роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Надеюсь, что Италия как действующий председатель ОБСЕ сыграет большую роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Об этом Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сказала, выступая во вторник на конференции «100-летие создания Азербайджанской Демократической Республики и отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией», проведенной во Дворце Джустиниани в Риме.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.