Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии комплекса жилых зданий для беженцев и вынужденных переселенцев в Сумгайыте (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Сумгайыте в четверг состоялось открытие комплекса жилых зданий, построенных для семей беженцев и вынужденных переселенцев.

В открытии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев и руководитель ООО «Archico», исполнитель проекта Мухаммед Мусаев проинформировали главу государства и первую леди о проделанной работе.

Строительство комплекса, расположенного в центре города, на проспекте Кероглу, началось в марте 2017 года. Комплекс, построенный в особом архитектурном стиле и на современном уровне, предназначен для 1005 семей беженцев и вынужденных переселенцев. В комплекс, территория которого составляет 4 гектара, входят 12 зданий, в том числе восемь 8-этажных и четыре 15-этажных. В комплексе построены школа, детский сад, дом церемоний, полицейский пункт и другие необходимые инфраструктурные объекты.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с созданными в квартирах условиями.

Все квартиры полностью отремонтированы и оснащены кухонной мебелью и газовой плитой. Кроме того, квартиры подключены к централизованной интернет- и телевизионной сети. Из имеющихся в комплексе 1005 квартир 167 – однокомнатные, 536 - двухкомнатные, а 302 – трехкомнатные и четырехкомнатные. Для эффективного проведения жильцами своего досуга на территории созданы два уголка отдыха, сооружена детская площадка. На 67 процентах территории комплекса проведена работа по озеленению и благоустройству. Комплекс размещается в центре Сумгайыта, поэтому построен в соответствии с архитектурным стилем города, особое внимание уделено фасадам зданий, окна отличаются оригинальным стилем.

В ходе реализации проекта для школы номер 21, расположенной в 12-м микрорайоне, построен дополнительно новый четырехэтажный корпус, полностью обновлены фасад и кровельное покрытие здания школы, на территории проделана основательная работа по благоустройству и строительству. В новом корпусе на 540 ученических мест имеется 21 классная комната. Здесь есть все условия для проведения учебно-образовательной работы на высоком уровне.

Реализация данного проекта наглядно свидетельствует о чутком отношения Азербайджанского государства к воспитанию детей из числа беженцев и вынужденных переселенцев и их образованию. Одновременно эта работа говорит о последовательной реализации проектов, направленных на развитие сферы образования в нашей стране в целом, укрепление его материально-технической базы.

На территории комплекса также построен детский сад на 50 мест. В детском саду созданы все условия для организации обучения и воспитания малышей, их отдыха и развлечения.

Все это подтверждает, что Президент Ильхам Алиев с особой заботой подходит к решению проблем беженцев и вынужденных переселенцев, данный вопрос постоянно находится в центре его внимания. Глава государства определил решение социальных проблем беженцев и вынужденных переселенцев как одно из основных направлений социальной политики государства. В последние годы для беженцев и вынужденных переселенцев возведены поселки, построены многоэтажные здания, оснащенные всей необходимой инфраструктурой. Принят ряд важных мер по обеспечению здоровья беженцев и вынужденных переселенцев, улучшению их социального положения, повышению занятости, решению других вопросов. Свой вклад в эту работу вносят также проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева. В целом, меры, принимаемые Азербайджанским государством в области решения социальных вопросов беженцев и вынужденных переселенцев, являются уникальной практикой в мире. Она используется и высоко оценивается всеми международными организациями.

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