Александр Лукашенко поздравил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с Международным женским днем

7 марта 2019 17:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой поздравление в связи с Международным женским днем - 8 Марта, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемая Мехрибан Арифовна!

Сердечно поздравляю с Международным женским днем.

Настоящее восхищение вызывают Ваши обаяние, интеллигентность и мудрый подход к решению важных государственных задач.

Убежден, что Ваш опыт политической и общественной деятельности будет всемерно содействовать дальнейшему развитию партнерства.

От всей души желаю Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, здоровья, счастья и успехов на ответственном посту", - говорится в поздравлении Президента Беларуси.

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