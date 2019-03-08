Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане на протяжении веков различные народы и религиозные общины живут как одна семья (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял делегацию во главе с президентом Российского еврейского конгресса Юрием Каннером, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер отметил, что в рамках визита они посетили город Губа, стали свидетелями процессов развития в регионах Азербайджана, подчеркнул, что в стране созданы все условия для благополучного проживания представителей всех народов, в том числе евреев, и высоко оценил это.

Отметив, что в Азербайджане на протяжении веков различные народы и религиозные общины живут как одна семья, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в стране существуют необходимые условия для проживания в спокойных условиях представителей различных народов, в том числе евреев. Глава государства отметил значение проведения в Азербайджане важных международных мероприятий по укреплению межцивилизационного и межкультурного диалога.

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