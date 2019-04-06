Улучшение жизни населения является основой стратегии Президента Азербайджана - Али Ахмедов

6 апреля 2019 18:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Одним из важных направлений работ по улучшению социальной жизни, повышению уровня жизни населения, в целом уровня жизни в Азербайджане, является обеспечение этих людей работой.

Об этом в субботу на региональном совещании в городе Сабирабад, посвященном успешным реформам, проводимым в социальной сфере под руководством Президента Ильхама Алиева, сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает Trend.

Вице-премьер отметил, что в Азербайджане за последние 15 лет предпринимаются важные шаги в области обеспечения людей работой.

"Создание около двух миллионов новых рабочих мест - один из самых значимых социальных шагов Президента Азербайджана", - добавил зампред ПЕА.

По словам Ахмедова, улучшение жизни людей является основой стратегии азербайджанского государства и Президента Азербайджана.

"Как неоднакратно отмечал Президент Ильхам Алиев, нет ничего важнее улучшения благосостояния населения страны", - сказал Али Ахмедов.

(Текст: Мугадддас Мустафаев)

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