Пострадавших при пожаре в общежитии в Баку обеспечат временным жильем - вице-премьер

БАКУ /Trend/ - Вынужденным переселенцам, пострадавшим в результате пожара на проспекте Бабека в Баку, будет предоставлено временное жилье.

Поручение об этом председателю Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшану Рзаеву и главе Исполнительной власти Низаминского района дал вице-премьер Али Ахмедов, сообщает в среду Trend.

Али Ахмедов отметил, что в здании, где произошел пожар, были проблемы, связанные с безопасностью: «В здании был всего один выход. Мы предпримем все необходимые меры. Жильцы здания будут обеспечены временным жильем».

Вице-премьер добавил, что в построенных в стране новых домах будут размещены вынужденные переселенцы, которые проживают в более тяжелых условиях.

Как сообщили сегодня в МЧС, на третьем этаже находящегося на балансе минздрава трехэтажного здания недействующей больницы в Низаминском районе Баку, где проживали вынужденные переселенцы, сгорела домашняя утварь в коридоре на площади в 10 квадратных метров.

Во время пожара были спасены два человека, включая малолетнего ребенка, десять жильцов эвакуированы.

По информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС, в результате пожара пострадали два человека, одному из которых была оказана помощь на месте, второму - в больнице.

Остальная часть здания была защищена от огня. Пожар потушен.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.