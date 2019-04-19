Администрация Президента Азербайджана: Армянская фальсификация - крыло нацизма, в Армении победил нацизм (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Армянская фальсификация - крыло нацизма, в Армении победил нацизм. Об этом, выступая на конференции «Древние тексты и классические источники разоблачают фальсификации и вымыслы армян», посвященной 23 апреля - Всемирному дню книг и авторского права, сказал заведующий сектором отдела по общественно-политическим вопросам Администрации Президента Азербайджана Фуад Ахундов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, планы Адольфа Гитлера претворила в жизнь Армения: «Гитлер хотел создать моноэтническое государство, но не смог, зато армяне создали. Гитлер хотел изменить названия городов, но не смог, а армяне изменили названия азербайджанских городов. Если фашизм был побежден в Германии и Италии, то в Армении нацизм одержал победу над всем человечеством. Об этом надо говорить открыто».

Фуад Ахундов напомнил, что экс-президент Армении Роберт Кочарян говорил, что армяне и азербайджанцы не могут вместе сосуществовать: «Будучи президентом, он произнес эти слова в Страсбурге, на что модератор заседание сделал ему замечание: «Впервые слышим такое, как может президент говорить такие слова?». Потом его супруга во время открытия Центра крови сказала, что необходимо сделать так, чтобы здесь хранилась только армянская кровь. И эти слова прозвучали из уст первой леди Армении. Другой экс-президент - Серж Саргсян - говорил, что «азербайджанцы думали, что армяне не смогут это сделать, однако в Ходжалы мы убили мирных граждан, мы это сделали". Они сами признались в этом. Таким образом, становится ясно, что Армения – это нацистское государство».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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