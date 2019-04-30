В Минске обсуждают инициативу «Один пояс, один путь»

БАКУ /Trend/ - В Минске (Республика Беларусь) начала работу международная парламентская конференция Группы поддержки «Шелкового пути» Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на тему «Один пояс, один путь: углубление сотрудничества во имя устойчивого развития и процветания», сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.

Как сообщается, выступая на открытии конференции, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ Владимир Андрейченко отметил, что «Шелковый путь» является мощным каналом обмена новыми идеями, знаниями и технологиями, пространством для диалога цивилизаций и принципиально новым способом взаимодействия стран с разным уровнем экономического развития.

«Мы продвигаем на мировую арену идеи формирования общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока», — подчеркнул Андрейченко.

По завершении церемонии открытия работа конференции продолжилась в формате дискуссий по темам: «Реализация инициативы «Один пояс, один путь» как фактор экономического роста и повышения инвестиционной привлекательности государств-участников: проблемы и пути развития»; «Реализация международных инфраструктурных проектов — основа успеха инициативы «Один пояс, один путь»; «Использование потенциала инициативы «Один пояс, один путь» для наращивания гуманитарного сотрудничества и туристической привлекательности государств-участников», говорится в сообщении.

Напомним, Группа поддержки проекта «Шелкового пути» ПА ОБСЕ была создана восьмого июля 2017 года на 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске. В ее состав входят парламентарии Австрии, Азербайджана, Албании, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Греции, Грузии, Испании, Италии, Кыргызстана, Македонии, Молдовы, Монголии, Польши, Румынии, Сербии, Таджикистана, Турции, Украины, Франции, Хорватии, Черногории и Швейцарии.

Деятельность Группы в рамках ПА ОБСЕ направлена на расширение сфер сотрудничества и укрепление политических, экономических и культурных связей между государствами — участниками ОБСЕ. Группа призвана играть роль платформы, содействующей взаимовыгодным экономическим и торговым связям посредством развития транспортных коридоров, принятия мер по упрощению перевозок и торговых процедур, содействия свободному и безопасному перемещению лиц, товаров, услуг и инвестиций.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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