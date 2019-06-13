15 июня 1993 года стало началом качественно нового этапа в политической истории Азербайджана - депутат

13 июня 2019 12:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - События 15 июня 1993 года имеют большое общественное, политическое и историческое значение, и стали началом качественно нового этапа в политической истории Азербайджана. Об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), доктор философии по истории Парвин Керимзаде.

По ее словам, возвращение в июне 1993 года к политической власти по настоянию народа гениального лидера Гейдара Алиева спасло Азербайджан от угрозы потери независимости. "Благодаря дальновидной, прагматичной политике общенационального лидера Гейдара Алиева, сыгравшего исключительную роль в развитии республики, была написана славная страница истории государственности Азербайджана», - сказала Керимзаде.

Она подчеркнула, что после исторического возвращения общенационального лидера к руководству начался процесс оздоровления государственной и общественной жизни, социально-политической ситуации в Азербайджане. «В то смутное время профессионализм, политическая дальновидность и решительность Гейдара Алиева предотвратили гражданскую войну. Произошел поворот в общественно-политической, социально-экономической, научно-культурной жизни страны, а также в сфере международных связей, начался процесс создания независимого государства. Были предприняты последовательные и целенаправленные меры в направлении мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заложена основа строительства армии", - сказала депутат.

Она добавила, что сегодня государственная независимость Азербайджана, архитектором и созидателем которой является великий лидер Гейдар Алиев, находится в надежных руках. Определенный великим лидером курс развития Азербайджана, занявшего достойное место среди государств мира, успешно продолжает Президент Ильхам Алиев, сказала Керимзаде.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку пройдет флэшмоб, посвященный Дню национального спасения
Общество 13:12
Депутат: Благодаря дальновидной политике и мудрости Гейдара Алиева Азербайджан избежал хаоса
Политика 12 июня 20:59
Минэкологии Азербайджана сделает гражданам подарок в День национального спасения
Общество 12 июня 19:45
Депутат: Великий лидер Гейдар Алиев спас Азербайджан от раскола
Политика 11 июня 16:56
Депутат: 15 июня 1993 года вошло в историю Азербайджана как День национального спасения
Политика 11 июня 15:20
В Баку пройдет концерт в честь Дня национального спасения
Культура 6 мая 14:21
Лента новостей
Джаз-оркестр имени Олега Лундстрема приглашает всех на Бакинский бульвар (ФОТО)
Интервью 13:52
В Азербайджане продолжается работа по обустройству заповедников
Общество 13:50
В сирийском Идлибе совершено нападение на турецкий патрульный пост
Турция 13:46
Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла
Общество 13:43
В Азербайджане авиаперевозчикам предъявили новые требования
Политика 13:39
Организация круизов на Каспии планируется с 2020 года - госагентство Азербайджана
Общество 13:35
Армия Хафтара сбила в Ливии самолет лояльных кабмину в Триполи сил
Другие страны 13:33
Удивительные богатыри в древней Хиве! Как азербайджанец тянул локомотив и перетаскивал якорь (ФОТО)
Путешествия 13:24
Военные пилоты Азербайджана предотвратили провокацию противника (ВИДЕО)
Политика 13:24