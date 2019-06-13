15 июня 1993 года стало началом качественно нового этапа в политической истории Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - События 15 июня 1993 года имеют большое общественное, политическое и историческое значение, и стали началом качественно нового этапа в политической истории Азербайджана. Об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), доктор философии по истории Парвин Керимзаде.

По ее словам, возвращение в июне 1993 года к политической власти по настоянию народа гениального лидера Гейдара Алиева спасло Азербайджан от угрозы потери независимости. "Благодаря дальновидной, прагматичной политике общенационального лидера Гейдара Алиева, сыгравшего исключительную роль в развитии республики, была написана славная страница истории государственности Азербайджана», - сказала Керимзаде.

Она подчеркнула, что после исторического возвращения общенационального лидера к руководству начался процесс оздоровления государственной и общественной жизни, социально-политической ситуации в Азербайджане. «В то смутное время профессионализм, политическая дальновидность и решительность Гейдара Алиева предотвратили гражданскую войну. Произошел поворот в общественно-политической, социально-экономической, научно-культурной жизни страны, а также в сфере международных связей, начался процесс создания независимого государства. Были предприняты последовательные и целенаправленные меры в направлении мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заложена основа строительства армии", - сказала депутат.

Она добавила, что сегодня государственная независимость Азербайджана, архитектором и созидателем которой является великий лидер Гейдар Алиев, находится в надежных руках. Определенный великим лидером курс развития Азербайджана, занявшего достойное место среди государств мира, успешно продолжает Президент Ильхам Алиев, сказала Керимзаде.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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