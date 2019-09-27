Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Международной кризисной группы Робертом Малеем

27 сентября 2019 07:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Международной кризисной группы в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о ситуации в области безопасности в регионе, сообщает Trend со ссылкой на МИД.

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров проинформировал Р.Малея о процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и недавней встрече министров иностранных дел двух стран через сопредседателей Минской группы. Урегулирование конфликта в рамках неприкосновенности и территориальной целостности государств на основе норм и принципов международного права, Хельсинкского Заключительного акта, международных организаций и, прежде всего, резолюций Совета Безопасности ООН и подчеркнул необходимость устранения фактора военной оккупации и возвращения внутренне перемещенных лиц в свои дома.

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