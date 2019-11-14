Президент Ильхам Алиев: Мы должны сделать так, чтобы поезда могли ходить со скоростью как минимум 140 километров в час

Мы должны сделать так, чтобы поезда могли ходить со скоростью как минимум 140 километров в час

Об этом, как передает Trend, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая председателя Закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги» Джавида Гурбанова.

По его словам, хотя функционирует транспортный коридор Север-Юг, тем не менее, состояние железных дорог Баку-Ялама и Алят-Астара не может устроить нас, так как в свое время ремонтных работ там не проводилось.

"Дороги должны быть полностью реконструированы, с тем, чтобы скорость поездов возросла. В настоящее время поезда идут со скоростью примерно 40, максимум 50 километров в час. Это не позволяет перевозить крупные грузы и оказывать пассажирам качественные услуги. Поэтому наша цель заключается в модернизации железнодорожного участка коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Мы должны сделать так, чтобы поезда могли ходить со скоростью как минимум 140 километров в час. Уже начался процесс модернизации железных дорог Баку-Ялама и Алят-Астара", - сказал глава государства.

Президент отметил, что одновременно, по его указанию предпринимаются шаги в направлении строительства и модернизации внутригосударственных железных дорог, в том числе осуществляется строительство Бакинской пригородной, железной дороги.

"Эта дорога соединит бакинские поселки с центром города. Кроме того, продолжается проект прокладки железной дороги в город Габала – один из наших туристических центров. В советское время в Габалу не прокладывалась железная дорога, не было необходимости в этом, но сегодня в этом есть большая необходимость. Когда я выдвинул данную инициативу, некоторые думали, что в этом нет необходимости. Однако во время недавней поездки в Габалу мне сообщили, что за 9 месяцев этого года город посетили 150 тысяч туристов. Речь идет только о туристах, остановившихся в отелях. Если учесть туристов, остающихся в домах, арендованных в индивидуальном порядке, то это будет еще 150 тысяч. То есть, за 9 месяцев Габалу посетили 300 тысяч туристов. В Габалу ведет одна дорога – Шамаха-Габала. По моему указанию, она также будет реконструирована. Конечно, эта дорога не сможет обеспечить растущий туристический график. Поэтому прокладка железной дороги из Ляки в Габалу представляет особое значение", - сказал глава государства.

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