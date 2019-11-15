Президент Ильхам Алиев: Мои многочисленные встречи с Президентом России играют очень важную роль в деле дальнейшего укрепления наших дружественных, добрососедских связей

Мои многочисленные встречи с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным играют очень важную роль в деле дальнейшего укрепления наших дружественных, добрососедских связей.

Об этом, как сообщает Trend, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимая делегацию в составе группы мусульманских религиозных деятелей из северокавказских республик Российской Федерации.

"В прошлом месяце по приглашению Президента России я участвовал в работе Дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи и также в рамках визита была встреча с Президентом России. Мы еще раз прошлись по очень широкой повестке дня наших отношений и увидели еще раз поступательное развитие наших связей по всем направлениям. И, конечно же, вопросы взаимодействия на Кавказе, вопросы сотрудничества и межрелигиозного диалога важны и для России, и для Азербайджана. Всем хорошо известно, что азербайджанский народ с народами Северного Кавказа связывает многовековая история дружбы, сотрудничества и братства. Мы просто продолжаем традиции наших отцов, дедов, укрепляем наши отношения, тем самым вносим очень большой вклад в дело укрепления безопасности, стабильности и развития на Кавказе", - сказал глава государства.

С Президентом России меня связывают близкие, доверительные отношения, отметил глава государства. "Это очень важно. Мы четко понимаем, что наше тесное взаимодействие, стратегическое партнерство важно для нас, для наших народов. Помимо этого, есть еще и личные отношения. Именно этот уровень взаимного доверия приобретен многолетним сотрудничеством, искренним и правдивым, этот уровень доверия позволяет нам обсуждать любые вопросы и решать их. Я также с большим уважением отношусь к Президенту России. Я знаком с ним еще с того времени, когда Гейдар Алиев был Президентом Азербайджана. Владимир Владимирович совершил тогда визит в Азербайджан. До него в течение 10 лет после развала Советского Союза Президент России в Азербайджан так и не приехал. Хотя мы соседи, нас связывает многое. А Владимир Владимирович, как только стал Президентом, принял приглашение моего отца, приехал в Азербайджан и проявил к нам уважение. По существу, они тогда с Гейдаром Алиевым заложили основы наших отношений, которые сегодня продолжаются. Поэтому я иду по этому пути и мои многочисленные встречи с Президентом России наполнены и содержанием, и искренним отношением друг к другу. Это знают и видят наши народы. Это большая ценность", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

По его словам, российско-азербайджанские отношения для дальнейшего укрепления безопасности и развития сотрудничества на Кавказе играют, решающую роль.

"Рад, что вы принимаете участие в саммите. Саммит также является событием глобального масштаба. Я считаю, что такого рода событие и с таким представительским уровнем - это уникальное событие на мировой арене. И, конечно же, участие Его святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и его очень мудрые слова, которые вчера прозвучали, придают особое значение этому мероприятию. Но и должен отметить, что делегация России самая большая делегация из около 70 стран. Конечно, было приятно вчера видеть за столом саммита наших братьев, религиозных лидеров Северного Кавказа, людей, которые имеют огромный авторитет у себя в республиках, в целом, на Кавказе и в Азербайджане. Вас хорошо знают, уважают и мы благодарны вам за вашу деятельность. Ваше слово отзывается в душах представителей ваших народов и вы призываете к развитию, к стабильности, к миру и безопасности. Это все мы в Азербайджане очень высоко ценим", - добавил Президент Ильхам Алиев.

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