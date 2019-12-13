Президент Ильхам Алиев принял участие в сдаче в эксплуатацию первого танкера, построенного на Бакинском судостроительном заводе (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в пятницу принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию первого танкера, построенного на Бакинском судостроительном заводе по заказу Закрытого акционерного общества "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", и спуска на воду судна-парома "Азербайджан".

Председатель Закрытого акционерного общества "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" Рауф Велиев проинформировал главу государства о танкере.

Было отмечено, что первый нефтяной танкер "Лачин" был построен местными специалистами по проекту Одесского бюро морской инженерии.

Рауф Велиев: Вообще, это впервые в истории Азербайджана. В этом была большая необходимость. Причем он построен в Азербайджане с нуля.

Президент Ильхам Алиев: Это еще раз показывает, какое правильное решение мы приняли. Строительство судостроительного завода - действительно большое событие. Все необходимые нам суда сейчас могут производиться в Азербайджане. Впервые в истории построены как танкер, так и судно-паром.

Рауф Велиев: Господин Президент, длина танкера составляет 141 метр, ширина – 16,9 метра. Вес судна – 7875 тонн.

Президент Ильхам Алиев: Проект разработан здесь?

Рауф Велиев: Да, это проект Волга-Дон МАХ. Танкер способен пройти через Волго-Донской канал и обладает максимальной грузоподъемностью. В отличие от других он по своим размерам способен пройти через этот канал с грузом более 4-5 тысяч тонн.

Президент Ильхам Алиев: Обычно через Волго-Дон проходят более мелкие суда. Этот тоже может пройти?

Рауф Велиев: Да, он способен пройти там с максимальным грузом 5600 тонн.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо. Сколько таких танкеров у нас построено?

Рауф Велиев: Всего у нас 20 танкеров. При Вашей поддержке в настоящее время заказаны и строятся четыре.

Президент Ильхам Алиев: И завод работает. Открыты рабочие места. Сегодня мы сами обеспечиваем завод заказами, основную часть финансовой нагрузки по строительству судов Каспийское морское пароходство взяло на себя. Верно?

Рауф Велиев: Да, 30 процентов обеспечивается государством.

Президент Ильхам Алиев: 30 процентов государством, 70 – пароходством. Это говорит о том, что пароходство работает с прибылью, которая не уходит на сторону, остается в Азербайджане. В Азербайджане производятся танкеры, паромы. То есть, деньги остаются в нашей стране. Было время, когда Каспийское морское пароходство получало у государства дотацию, выплачивая в виде налогов всего 1 миллион манатов. Но затем были приняты меры, в том числе проведены кадровые реформы. Сейчас Азербайджанское Каспийское морское пароходство достигло прекрасных стандартов и функционирует как международная компания.

Рауф Велиев: Большое спасибо, господин Президент, при Вашей поддержке.

Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы обладаем самым большим флотом на Каспии, у нас более 200 судов, сдаются в эксплуатацию новые суда. Их число будет расти.

Отметим, что танкер "Лачин" будет обеспечивать перевозку нефти и нефтепродуктов не только на Каспии, но и транспортировку жидких грузов в другие бассейны через Волго-Донской и Волго-Балтийский каналы. Строительство танкера нового поколения является очередным успехом Бакинского судостроительного завода, играющего важную роль в укреплении экономического и промышленного потенциала Азербайджана. В настоящее время идут переговоры о строительстве на заводе судов различного назначения, необходимых для флота Закрытого акционерного общества "Азербайджанское Каспийское морское пароходство". Среди них – сухогрузы, контейнеровозы, краны, пожарные, снабженческие и транспортные суда, буксиры.

Президент Ильхам Алиев нажал кнопку, символизирующую сдачу в эксплуатацию танкера "Лачин".

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан сам будет обеспечивать завод заказами. Но постарайтесь, чтобы мы могли оказывать эти услуги и соседним странам, чтобы больше зарабатывать.

Рауф Велиев: Первое судно назвали Вы – "Азербайджан".

Президент Ильхам Алиев: Да, он должен называться "Азербайджан". Где подготовлен данный проект?

Рауф Велиев: Этот проект тоже подготовило Одесское бюро морской инженерии. Наше предприятие сотрудничает с ним. Это судно сможет принимать на борт больше автомобилей и большегрузных фур - TIR, чем остальные.

Президент Ильхам Алиев: Он больше, чем остальные наши паромы?

Рауф Велиев: Да, он берет 56 вагонов и будет брать 50 TIR. Мы сделали его многофункциональным. То есть, помимо вагонов и TIR, еще и 100 пассажиров.

Затем Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии спуска на воду первого построенного на Бакинском судостроительном заводе судна-парома "Азербайджан" типа Ro-Rax, перевозящего пассажиров, автомобили и железнодорожные вагоны.

Было отмечено, что строительство корпуса судна-парома полностью завершилось. Остальные строительно-монтажные работы будут продолжаться на причале судостроительного завода. Судно-паром типа Ro-Rax, отличающееся уникальным дизайном, обладает высокими техническими показателями.

Президент Ильхам Алиев нажал кнопку, символизирующую спуск на воду судна-парома "Азербайджан".

В настоящее время Азербайджанское Каспийское морское пароходство является единственным паромным оператором на Каспийском море. Паромы пароходства, являясь важным звеном цепи грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, соединяют железные дороги на восточном и западном побережьях Каспия, служат перевозке транзитных грузов через территорию Азербайджана, реализации благоприятного географического положения страны и ее транзитного потенциала.

Президент Ильхам Алиев также принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию 5 платформ-снабженческих судов, приобретенных Азербайджанским Каспийским морским пароходством и его партнером по альянсу Caspian Marine Services.

Было отмечено, что современные платформы-снабженческие суда "Ходжалы", "Губа", "Муровдаг", "Савалан" и "Шахдаг" построены на ведущем в этой отрасли судостроительном заводе Италии. Хотя их основное назначение заключается в снабжении нефтегазовых платформ, эти суда проводят сейсмические и исследовательские работы, участвуют в поддержке подводных операций, очистке поверхности моря от нефти и нефтепродуктов.

Рауф Велиев: Господин Президент, за последние 20 лет мы с нашими партнерами приобрели 10 судов такого типа. Но все они немного меньше, чем это.

Президент Ильхам Алиев: 5 судов для нас достаточно?

Рауф Велиев: На сегодняшний день пока достаточно. Обычно суда такого типа доставляются по заранее подписанным долгосрочным контрактам. Просто мы приобрели с учетом дальнейшей потребности и сложившейся ситуации. Все приобретенные сегодня суда оговорены в контракте. 5 из них мы доставили в этом, 4 – в прошлом году. А два – еще раньше. Все доставленные нами за два года 11 судов оговорены в контракте.

Президент Ильхам Алиев: Простаивающих судов нет?

Рауф Велиев: Нет.

Президент Ильхам Алиев нажал кнопку, символизирующую сдачу в эксплуатацию платформ-снабженческих судов "Ходжалы", "Губа", "Муровдаг", "Савалан" и "Шахдаг".

Рауф Велиев: Как я Вам уже доложил, эти суда используются не только для снабжения, но и в противопожарной охране. "Ходжалы" и "Губа" являются самыми крупными на Каспии судами такого типа.

Президент Ильхам Алиев: Они отличаются от других судов?

Рауф Велиев: Да, эти суда больше по объему. Все 5 судов прибыли, они оговорены в контракте.

Президент Ильхам Алиев: Прекрасно. Экипаж тоже сформирован?

Рауф Велиев: Да, экипаж на 100 процентов сформирован из азербайджанцев. Главное, что обычно для реализации нефтегазовых проектов подписывались долгосрочные контракты с иностранными компаниями-операторами. Эти суда порой заказывались за 1 год, однако спустя шесть месяцев приходилось подписывать очередной контракт. Таким образом, иностранным компаниям выплачивались деньги за остальные 6 месяцев. Мы же договорились с Государственной нефтяной компанией, ВР, Total о том, что они представляют нам свои прогнозы. Мы стараемся на основе представленных прогнозов оставлять здесь то количество судов, которое потребуется здесь для дальнейших проектов. Они оплачивают лишь необходимый период.

Президент Ильхам Алиев: Хорошо, конечно, это логичнее.

Рауф Велиев: Да, большое спасибо.

Отметим, что новые суда, обладающие системой DP-2, позволяющей в суровых погодных условиях безопасно осуществлять погрузочно-разгрузочные операции без причаливания к морским платформам, а также классификационной степенью FiFi-1, дающей возможность принимать первоначальные меры по тушению огня при пожаре на морских объектах, будут оказывать услуги компаниям, занимающимся добычей нефти и газа на Каспии.

Суда, сданные сегодня в эксплуатацию, имеют важное значение для сохранения ведущей позиции нашей страны на Каспии, расширения деятельности во внешних водах, что позволит устранить зависимость от одного рынка, возрастающей перевозки транзитных грузов через территорию Азербайджана, успешной реализации нефтегазовых проектов в море. Увеличение количества судов во флоте Азербайджанского Каспийского морского пароходства также важно с точки зрения открытия новых рабочих мест для моряков.

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Затем была сделана фотография на память.

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