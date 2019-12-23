Президент Болгарии поздравил Президента Ильхама Алиева (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Болгарии Румен Радев направил поздравление Президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

"Прошу Вас принять мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Желаю Вам успехов на высшем государственном посту и здоровья.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу довести до внимания Вашего превосходительства, что в результате наших совместных усилий стратегическое партнерство между нашими странами будет развиваться и укрепляться на благо наших народов.

Желаю Вам и народу Азербайджана процветания и благополучия.

Ваше превосходительство, прошу принять мои заверения в высочайшем почтении", - говорится в поздравительном письме.

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