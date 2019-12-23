Вице-премьер Али Ахмедов проголосовал на муниципальных выборах

БАКУ /Trend/ - Вице-премьер, исполнительный секретарь – зампредседателя правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов проголосовал на муниципальных выборах, сообщает в понедельник Trend.
Ахмедов проголосовал на шестом избирательном участке 3-го Ясамальского избирательного округа №17.
Здесь же проголосовал первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента) Зияфет Аскеров.
Сегодня в Азербайджане проходят муниципальные выборы.
С 08:00 часов избирательные участки открыты для голосования избирателей.
Отметим, что в этом году в муниципальных выборах по 1606 муниципалитетам должны быть избраны 15 156 членов муниципалитетов.
Всего для участия в выборах обратились свыше 42 тысяч кандидатов. 13 партий выдвинули своих кандидатов.
Выборы проводятся по 118 избирательным округам.
Голосование будет проходить в 5049 избирательных участках.
За муниципальными выборами будут наблюдать 17 иностранных, 52 636 местных наблюдателей.
В связи с проводимыми муниципальными выборами 23 декабря объявлено в Азербайджане нерабочим днем.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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