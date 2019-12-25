Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Израиля (ФОТО) (версия 2)

25 декабря 2019 16:11 (UTC+04:00)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 10:38)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Израиля в стране Джорджа Дика, сообщает Trend в среду со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Посол Джордж Дик обошел строй почетного караула.

Джордж Дик вручил Президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Выразив удовлетворение назначением послом в нашей стране, Джордж Дик подчеркнул, что мультикультуральная и толерантная среда в Азербайджане произвела на него глубокое впечатление.

Отметив, что Азербайджан прилагает большие усилия в международной плоскости и предпринимает успешные шаги на пути развития межрелигиозного диалога, Президент Ильхам Алиев сказал, что это высоко оценивается мировым сообществом. Глава государства с удовлетворением подчеркнул, что представители всех религий и наций в Азербайджане живут в условиях мира и доброжелательности.

На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в экономической, торговой, туристической, сельскохозяйственной сферах.

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  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Израиля (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Израиля (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Израиля (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Израиля (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Израиля (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Израиля (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Израиля (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Израиля (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Израиля (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Израиля (ФОТО) (версия 2)
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