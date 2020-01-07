Наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ находится с визитом в Азербайджане

7 января 2020 11:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ находятся с визитом в Азербайджане, сообщает во вторник Trend.

Делегацию наблюдателей возглавляет глава Наблюдательной миссии БДИПЧ, посол Питер Теджлер.

Визит нацелен на информирование о роли миссии, состоящей из наблюдателей БДИПЧ, и планируемой деятельности в ходе внеочередных парламентских выборов, которые состоятся девятого февраля.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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