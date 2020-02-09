Случаев вмешательства в избирательный процесс не зафиксировано - местный наблюдатель

БАКУ /Trend/ - По моим наблюдениям, в избирательный процесс нет никакого вмешательства.

Об этом сказал Trend наблюдатель на 21-м участке 25-го Низаминского второго избирательного округа Гейдар Оруджов.

По его словам, в утренние часы в связи с непогодой наблюдалась низкая явка, но после активность избирателей возросла.

По словам Оруджова, в в течение дня наблюдалась высокая активность избирателей. Он добавил, что и наблюдатели ПА ОБСЕ во время пребывания на участке выразили удовлетворенность созданными для голосования условиями.

Отметим, что в Азербайджане в воскресенье завершились выборы в Милли Меджлис (парламент).

Для участия в парламентских выборах были зарегистрированы 1 314 кандидата.

Кандидатуры 246 человек были выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами.

Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В 125 избирательных округах страны действовали 5 573 постоянных избирательных участка.

В качестве избирателей было зарегистрировано 5 329 460 человек. На 573 участках голосовали 340 689 вынужденных переселенцев.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляли 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опроса на выходе из избирательных участков (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане были зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр "Rəy".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)