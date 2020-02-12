Айдын Гулиев: Радикальная оппозиция критикует выборы, пытаясь запудрить народу мозги

Политика 12 февраля 2020 20:08 (UTC+04:00)
Айдын Гулиев: Радикальная оппозиция критикует выборы, пытаясь запудрить народу мозги

БАКУ /Trend/ - Бойкотировать и не признавать результаты выборов — таков призыв радикальных кругов, и проигравших выборы и оставшихся вне их, но сохраняющими, тем не менее, верность своей никчемной тактике.

Об этом в среду сказал Trend главный редактор газеты Bakı xəbər, политический эксперт Айдын Гулиев.

Он отметил, что претензии и критика проигравших кандидатов - повсеместное явление в мировой практике.

"Однако, совершенно недопустимы попытки политизировать с враждебной точки зрения, поставить под сомнение итоги выборов по всей стране, на основании всего нескольких конкретных происшествий с неизвестными деталями. К сожалению, некоторые радикально настроенные представители обличающей оппозиции избрали порочный путь тотального очернения всего избирательного процесса, упорно игнорируя его реальный прогресс и даже позитивные изменения в традиционном подходе к выборам в стране ряда международных организаций.

Крайне важный факт, что государственные органы заинтересованы в расследовании пресловутых видеозаписей в социальных сетях, на которые активно ссылаются радикальные круги. Жаль, что радикалы не относятся объективно к деятельности официальных органов даже в направлении расследования имеющихся фактов", - сказал Айдын Гулиев.

По словам эксперта, одним из самых тревожных моментов является тот факт, что радикальные круги не делают правильных выводов и даже искажают меняющуюся в позитивном направлении позицию некоторых европейских органов в отношении к выборам.

"В оценках ПА ОБСЕ, ПАСЕ и БДИПЧ, которые на прошлых выборах занимали крайне необъективную позицию, наблюдаются позитивные моменты. Официальные заключения европейских организаций о локальном характере обнаруженных негативных фактов крайне важны, и является весомым ответом радикальным кругам внутри страны. Попытки радикальной оппозиции сфальсифицировать официальную позицию некоторых европейских организаций в связи с выборами категорически недопустимы.

Крайне неудачна тактическая уловка радикалов представить в черном цвете весь избирательный процесс, лишь потому, что на отдельных участках случились незначительные инциденты. Ряд аргументов наглядно доказывает, что позиции радикалов и международных наблюдателей отличаются диаметрально», - отметил Айдын Гулиев.

По его словам, очевидно, что происшествия, зафиксированные на видео, носят несистемный характер.

"Расследования покажут, что эти видеозаписи являются частью сценария радикальных оппозиционеров, нарушениями, служащими интересам тех или иных кандидатов, постановочным компроматом, подстроенным различными кандидатами против конкурентов. Есть обоснованный подозрения, что ряд сценок на видеозаписях в социальных сетях заранее разыграны радикалами.

Как бы то ни было, мнения абсолютного большинства народа и претензии кучки радикальной оппозиции по поводу результатов выборов совершенно противоположны», - добавил Айдын Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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