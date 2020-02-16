Айдын Гулиев: Президент Ильхам Алиев поставил Пашиняна в тупик перед сопредседателями Минской группы и силовыми центрами мира

Политика 16 февраля 2020 20:00 (UTC+04:00)
Айдын Гулиев: Президент Ильхам Алиев поставил Пашиняна в тупик перед сопредседателями Минской группы и силовыми центрами мира

БАКУ /Trend/ - Мюнхенская конференция по безопасности, проведенная в 2020 году, войдет в историю международных отношений, как блестящая демонстрация всему миру реалий Азербайджана.

Об этом в воскресенье сказал Trend главный редактор газеты Bakı xəbər, политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, в ходе панельных обсуждений армяно-азерюайджанского нагорно-карабахского конфликта с участием Президента Ильхама Алиева и Пашиняна азербайджанский лидер превзошел оппонента по всем параметрам.

"Азербайджанский лидер привел весомые аргументы, охватывающие историю, нынешнюю суть и самые оптимальные пути урегулирования проблемы Нагорного Карабаха, и тем самым завел премьера Армении в тупик, в прямом смысле этого слова. Несокрушимая позиция и "железная" логика главы азербайджанского государства вызвали неподдельный интерес участников панели. Нескрываемая обеспокоенность и тревога, которые в отличие от Президента Ильхама Алиева демонстрировал Никол Пашинян, говорили о слабой осведомленности армянского премьера о сути проблемы. Все в очередной раз стали очевидцами того, что доводы Пашиняна не являлись ни чем иным, как неудачной и крайне циничной попыткой вновь оправдать оккупацию. Мюнхенская панель стала одной из самых явных сцен поражения Армении в дипломатической и правовой плоскости со времен начала карабахского конфликта. Президент Ильхам Алиев в очередной раз доказал всему миру, что, с точки зрения международного права, Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану", - сказал Айдын Гулиев.

По его словам, в ходе дискуссий Пашинян не смог завуалировать тот факт, что вопреки своим обязательствам, вовсе не вносит вклад в мирное урегулирование конфликта, а действует в интересах мелких националистических агрессивных групп в армянском обществе.

"Пашинян вновь солгал перед мировой общественностью. Однако, Президент Азербайджана не оставил без ответа ни одну его ложь. Более того, глава государства разоблачил обман и деструктивную деятельность с целью срыва переговоров как самого Пашиняна, так и его предшественников. Президент Ильхам Алиев также разоблачил ложь, якобы сказанную Аязом Муталлибовым, и бросил в лицо Пашиняну обвинение в лицемерии по поводу слов о том, что будто Ходжалинскую трагедию учинили сами азербайджанцы.

Одним из самых интересных моментов дискуссии стало то, как в отличие от Пашиняна, который банально повторял небезызвестные сказки и необоснованные претензии, лидер Азербайджана выступил с конкретным посланием двум народам - азербайджанскому и армянскому. Заявление главы государство о том, что армянский народ не сможет вечно враждовать с Азербайджаном, свело на нет словесную игру Пашиняна, рассчитанную на внутреннюю аудиторию", - отметил Айдын Гулиев.

Эксперт, в качестве другого значимого эпизода встречи отметил, что Президент Ильхам Алиев поставил Пашиняна а тупик перед сопредседателями Минской группы и силовыми центрами мира.

"Президент Ильхам Алиев призвал мировое сообщество заставить Армению выполнить резолюции Совбеза ООН. Всесторонее превосходство, которое продемонстрировал глава государства в споре с Пашиняном, Президент Ильхам Алиев воистину заложил основу нового этапа мирного процесса", - резюмировал Гулиев.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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