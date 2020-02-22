Аннулированы результаты парламентских выборов по одному участку Гарадагского избирательного округа
БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в связи с итогами парламентских выборов, проведенных в Азербайджане девятого февраля, было рассмотрено обращение по 11-му Гарадагскому избирательному округу, передает в субботу Trend.
В ходе заседания было отмечено, что в обращении говорилось о правонарушениях на ряде избирательных участков округа.
Секретарь ЦИК Арифа Мухтарова сообщила, что в ходе расследования правонарушения были выявлены лишь на избирательном участке №25.
В связи с этим возникли законные основания для аннулирования результатов выборов на данном участке, что и предложила сделать Мухтарова.
Предложение было принято после голосования.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)
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