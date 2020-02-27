Президент Ильхам Алиев утвердил «Национальный план действий по поощрению открытого правительства на 2020-2022 годы» (версия 2)

Политика 27 февраля 2020 15:01 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Национального плана действий по поощрению открытого правительства на 2020-2022 годы».

Согласно распоряжению, центральные и местные органы исполнительной власти, а также публичные юридические лица, созданные от имени государства, должны:

- каждый год до 30 декабря представлять в Кабинет министров и Комиссию по борьбе с коррупцией ежегодный отчет об исполнении мер, предусмотренных в "Национальном плане действий по поощрению открытого правительства на 2020-2022 годы» (далее – План действий);

- утвердить годовые рабочие планы по исполнению Плана действий и в электронной форме отправить информацию об этом в Комиссию по борьбе с коррупцией.

Кабинету министров поручено и Комиссии по борьбе с коррупцией рекомендовано систематически анализировать состояние работ, проводимых в связи с выполнением Плана действий, и информировать об этом Президента Азербайджана.

Милли Меджлису, Верховному суду, Генеральной прокуратуре, Счетной Палате Уполномоченному (омбудсмену) по правам человека и местным органам самоуправления рекомендовано обеспечить исполнение мер, предусмотренных Планом действий.

Комиссии по борьбе с коррупцией рекомендованы:

- координация осуществления мер, предусмотренных в Плане действий;

- обеспечение регулярной оценки исполнения Плана действий, принятие мер для привлечения к этому процессу институтов гражданского общества;

- регулярное информирование общественности о работе, проделанной в сфере исполнения Плана действий.

Кабинету министров поручено решить другие вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

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