Опубликован список распределения по населенным пунктам субартезианских скважин, бурение которых предусмотрено в Хачмазском районе
БАКУ/Trend - Опубликован список распределения по населенным пунктам субартезианских скважин, бурение которых предусмотрено в Хачмазском районе, сообщает Trend.
Дополнение к Распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 31 марта 2020 года.
|
Порядковый номер
|
Населенные пункты
|
Количество скважин, единица
|
Численность населения, количество
|
1
|
село Агавердиоба
|
1
|
500
|
2
|
село Aрмудпадар
|
1
|
1230
|
3
|
село Чархы
|
1
|
3700
|
4
|
село Чайкянары
|
1
|
1727
|
5
|
село Чылгыр
|
1
|
670
|
6
|
село Гянджали
|
1
|
573
|
7
|
село Нереджан
|
1
|
3500
|
8
|
село Шиххапут
|
1
|
550
|
9
|
село Урьяноба
|
1
|
350
|
10.
|
село Ягубоба
|
1
|
600
|
Всего
|
10
|
13 400
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