Айдын Гулиев: Выступление в Н-ской воинской части Президента Ильхама Алиева показало бессилие политики Армении

БАКУ /Trend/ - Выступая на открытии воинской части минобороны Азербайджана, Президент Ильхам Алиев привел факты и проанализировал приоритетные вопросы внутренней политики страны, строительства армии и дипломатии.

Об этом в пятницу сказал Trend главный редактор газеты Bakı xəbər, политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что азербайджанская армия в ряду 50 сильнейших армий мира: "Послания, связанные с военной политикой и строительством армии, заключаются в том, что глава государства ясно представил все источники силы Вооруженных сил. Постоянное улучшение материально-технического оснащения армии, бытовых условий солдат и офицеров, обеспечение современнейшими боеприпасами, усиление боевого духа и патриотизма солдат, доверие народа к армии были охарактеризованы как несомненные источники силы азербайджанской армии. Президент Ильхам Алиев рассказал о путях дальнейшего повышения морального и боевого духа личного состава. Как правильно заявил он, очень важно, чтобы у каждого солдата, офицера было полное представление об истории нашей страны, как древней, так и современной. Наша молодежь должна знать эту историю, нашу древнюю историю. Солдат и офицер, которые знают, во имя каких исторических ценностей он борется, - непобедим".

Главный редактор в заключение сказал, что выступление Президента Ильхама Алиева в Н-ской воинской части показало бессилие и бесперспективность политики Армении.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)