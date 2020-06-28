БАКУ /Trend/ - Принятие предложения Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении специальной сессии ООН по глобальной борьбе с пандемией в формате видеоконференции, охватывающей 120 стран, будет запечатлено как значимое событие в истории самой ООН, хрониках борьбы против COVID-19 и летописи глобальных инициатив во имя прогресса человечества.

Об этом сказал Trend главный редактор газеты Bakı xəbər, политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, принятие к исполнению в такой короткий срок предложения Президента Ильхама Алиева, выдвинутого на видеоконференции с участием региональных представителей Движения неприсоединения 4 мая - это немаловажное событие и убедительное подтверждение творческого и инициативного уровня участия Азербайджана в процессах международного миротворчества и безопасности.

"Тот факт, что генеральный секретарь ООН приступил к официальной подготовке специальной всемирной конференции по борьбе с пандемией на основании предложения Президента Азербайджана - факт вселяющий чувство гордости в каждого азербайджанца. Принятие к исполнению предложения Президента Азербайджана в ООН напрямую связано с сильной позицией и значимостью нашей страны в мировом сообществе.

Для тех, кому трудно дать заслуженную оценку этому факт, следует отметить, что ООН в редких случаях решала проводить такие специальные конференции с начала своего создания в 1945 году. Приветствовались вовсе не все инициативы по проведению специальных конференций или сессий ООН. Проведение специальной конференции ООН по предложению Президента Азербайджана, в целом, станет одним из редких событий в практике этой организации после Второй мировой войны", - сказал он.

Главред отметил, что еще 4-го мая, в своем выступлении в котором прозвучало это предложение Президент Ильхам Алиев отметил, что успехи борьбы с пандемией зависят не только от усилий национальных правительств и стран.

"Точнее, Президент Ильхам Алиев предложением от 4-го мая послал месседж всем странам мира о том, что самый надежный способ защитить человечество от этой угрозы - не изолироваться в рамках национальных границ, а объединять усилия в глобальном масштабе.

За последние два месяца новые показатели пандемии в мире демонстрируют, что Азербайджан не только предпринял превентивные меры внутри страны в борьбе с пандемией, но и раньше многих осознал необходимость принятия совместных глобальных мер. Инициатива Азербайджана по объединению мира в борьбе с коронавирусом дала конкретные результаты. Количество значительных вкладов Азербайджана, в борьбу человечества со страшным вирусом растет. В то время как Армения и некоторые другие страны в отчаянии обращались за помощью к ВОЗ и другим странам, Азербайджан в числе очень немногих стран-доноров взял на себя важнейшую миссию, оказав помощь 29 странам, предоставив 10 миллионов долларов в два этапа нуждающимся странам по линии ВОЗ. Инициатива проведения конференции по совместной борьбе с коронавирусом в мире принадлежит нашей стране - Азербайджану. Азербайджан вновь доказал свою способность и волю вносить реальный вклад в международную борьбу за мир, благосостояние и развитие", - сказал он.

Политический эксперт подчеркнул, что всемирная конференция по борьбе с коронавирусами определенно окажет влияние на восстановление в значительной степени престижа и уважения к ООН в мире.

"Тот факт, что предложение Президента Азербайджана уже поддержали 130 стран свидетельствует о начале длительного процесса. Нет сомнений, что число стран, поддерживающих предложение Президента Азербайджана, увеличится, за исключением нескольких амбициозных и реакционных стран. Согласно существующей международной процедуре, для реализации предложения Президента Ильхама Алиева было достаточно поддержки только 97 стран, но поддержка 130 стран вновь доказала, что Азербайджан полностью готов и способен на глобальные инициативы. При оценке инициативы Президента Азербайджана, официальные лица ООН, конечно же, учитывали сравнительно положительные результаты, достигнутые нашей страной в борьбе с пандемией, модель системной борьбы и действенную политику Азербайджана", - сказал он.

(Автор: Самир Али. Текст: Али Гасымов)