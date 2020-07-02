В Азербайджане продлен особый карантинный режим

БАКУ /Trend/ - Для предотвращения распространения коронавируса и сведения к минимуму возможных последствий в Азербайджане продлевается особый режим карантина и расширяется его география.

Об этом сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабмине.

Сообщается, что особый режим карантина продлевается с 06.00 5 июля до 06.00 20 июля. Он охватит Баку, Джалилабад, Гянджу, Ленкорань, Масаллы, Сумгайыт, Евлах, Абшеронский район, а также Геранбой, Гейгель, Мингячевир, Барду, Хачмаз, Самух, Сиязань и Шеки - включая как сами эти города так и районы, центрами которых они являются.

С 00:00 4 июля 2020 года до 06:00 20 июля 2020 года пассажирские перевозки в Бакинском метро будут приостановлены.

В городах и районах, где ужесточен специальный карантинный режим, весь общественный транспорт будет остановлен по выходным в следующие дни:

4 июля с 00:00 до 06:00 6 июля;

11 июля с 00:00 до 06:00 13 июля;

18 июля с 00:00 до 06:00 20 июля.

В рамках мероприятий по снижению динамики распространения вируса запрещено собираться группами более 5 человек в общественных местах по всей стране, в том числе на улицах и бульварах.

До 20 июля 2020 года в 06:00 в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Горанбое, Гёйгёле, Лянкяране, Масаллы, Мингячевире, Сумгаите, Евлахе и Абшеронском, Бардинском, Хачмазском, Самухском, Сиязанском и Шекинском районах, где ужесточен специальный карантинный режим а также деятельность в следующих областях работы и услуг не допускается:

- эксплуатация крупных торговых центров, кроме продуктовых магазинов и аптек;

- выездное обслуживание клиентов в предприятиях общественного питания;

- деятельность музеев и выставочных залов;

- деятельность парикмахерских, салонов красоты и косметических услуг (в том числе обслуживание в этих местах дома клиента или в другом месте);

- деятельность образовательных учреждений (кроме онлайн-экзаменов, конкурсов и собеседований);

проведение спортивных соревнований на открытом воздухе и игр.

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