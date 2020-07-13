Последняя провокация на границе с Азербайджаном еще раз показала неуважительное отношение Армении к мировому сообществу и международному праву – Айдын Гулиев

БАКУ /Trend/ - Последняя провокация на границе с Азербайджаном еще раз показала неуважительное отношение Армении к мировому сообществу и международному праву.

Об этом в понедельник сказал Trend Айдын Гулиев - главный редактор газеты "Bakı xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев.