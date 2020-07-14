Генпрокуратура распространила информацию о провокации Армении против Азербайджана (версия 2)

(Первая версия в 16:11)

БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура распространила информацию о провокации Армении против Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

В информации говорится: "Днем 12 июля 2020 года подразделения армянских вооруженных сил с целью захвата азербайджанских позиций в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы грубо нарушили режим прекращения огня, и с целью обострения ситуации совершили военную провокацию, использовав крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские винтовки, минометы и другие артиллерийские установки, попытавшись перейти в наступление".

Отмечается, что военные преступления военнослужащих Армении против мирного населения Азербайджана в настоящее время фиксируются следственной группой, действующей на месте происшествия.

По данным фактам в Военной прокуратуре республики возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР, проводятся интенсивные следственные мероприятия по сбору соответствующих доказательств по фактам преступлений против человечества, совершенных армянскими военнослужащими.

В целях обеспечения привлечения к ответственности и наказания военнослужащих вооруженных сил Армении, совершивших военные преступления, будут приняты соответствующие меры в рамках норм международного права.

Напомним, что в результате обстрела армянскими военными подразделениями села Агдам Товузского района был убит житель села Азиз Иззет оглы Азизов, 1944 года рождения.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника.

Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В ночь с 13 на 14 июля на территории Товузского района также шли ожесточенные бои. В ходе боев героически погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов , прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, солдат Эльчин Мустафазаде.