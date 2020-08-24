Президент Ильхам Алиев: Необходимо правильно проанализировать ситуацию в районах, изучить имеющиеся недостатки, решить беспокоящие людей проблемы

БАКУ /Trend/ - Как мы уже сообщали, 24 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в видеоформате Фаига Гурбатова в связи с назначением главой Исполнительной власти Билясуварского района и Эльмира Багирова в связи с назначением главой Исполнительной власти Саатлинского района.

Trend представляет некоторые моменты из выступления главы государства на видеоприеме.

«В первую очередь необходимо правильно проанализировать ситуацию в районах, изучить имеющиеся недостатки. Проблемы, беспокоящие людей, должны найти решение».

«Вы в своей работе всегда должны быть вместе с людьми. Люди должны чувствовать вашу заботу. Вы должны побывать в каждом селе, встретиться с гражданами, от них услышать об имеющихся проблемах и решить их. Я говорил об этом несколько раз, еще раз хочу сказать: если все проблемы, имеющиеся в селах нашей страны, будут решены, то, можно сказать, что мы сможем поднять нашу работу на более высокий уровень».

«В настоящее время реализуется четвертая программа регионального развития, и в составлении этих программ особую роль сыграли обращения с мест. Эти программы были составлены именно на основе поступивших с мест обращений, и они последовательно реализуются. Если бы в 2004 году не была принята первая программа, а в последующие годы – другие программы, то сегодня регионы Азербайджана не смогли достичь такого развития. Во всех регионах мы либо завершаем основные инфраструктурные проекты, либо же очень близки к этому».