Поведение Пашиняна говорит о том, что Армения готова совершить новую военную провокацию - депутат

Политика 31 августа 2020 19:02 (UTC+04:00)
Поведение Пашиняна говорит о том, что Армения готова совершить новую военную провокацию - депутат

БАКУ /Trend/ - Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна на оккупированные территории Азербайджана еще раз демонстрирует, что эта страна не готова к миру и не заинтересована в урегулировании вопроса за столом переговоров.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Солтан Мамедов.

По его словам, несмотря на оккупацию 20 процентов своей территории, Азербайджан использовал все возможности для мирного урегулирования вопроса. Однако ход процесса, включая последние шаги руководства Армении, показывают, что официальный Ереван практически не оставляет выхода для мирного урегулирования конфликта.

"Считаю, что последние шаги Пашиняна показывают, что Армения готова в любое время совершить новую военную провокацию. Заявления высокопоставленных официальных лиц этой страны, а также некоторые положения недавно принятой Стратегии национальной безопасности показывают, что Пашинян и его команда не заинтересованы в продолжении мирных переговоров", - сказал Мамедов.

Он отметил, что председатели Минской группы ОБСЕ и международная общественность должны высказать решительную и ясную позицию в связи с такими действиями Армении.

"В противном случае руководство Армении, ввиду безнаказанности, может предпринять шаги по обострению ситуации во всем регионе. В частности, следует отметить, что правительство Армении лишено таких качеств, как рациональное мышление, ведение прагматичной политики. Поэтому мировое сообщество должно указать оккупанту его место", - подчеркнул Мамедов.

По его словам, проблемы Пашиняна во внутренней политике и стремительно падающий рейтинг правящей команды - главные факторы популистского поведения премьер-министра.

"Однако следует учесть, что армянский премьер по своему характеру склонен к популизму и авантюре. Если возможности для переговоров по урегулированию конфликта будут исчерпаны, Азербайджан будет вынужден восстановить свою территориальную целостность силой.

Азербайджан неоднократно заявлял, что оставляет за собой право применить силу для восстановления своей территориальной целостности. Разумеется, никто не сторонник возобновления военных действий. Однако, если противная сторона не оставит другого выбора, пойдет на новые военные провокации, ответ будет решительным. Экономический потенциал, военная мощь Азербайджанского государства, взаимное доверие между народом и государством, крепкая национальная солидарность создают возможность адекватно ответить на любую военную провокацию", - подытожил Солтан Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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