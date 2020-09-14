Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии школы номер 154 в поселке Амирджан (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в поселке Амирджан Сураханского района Баку нового здания школы номер 154, носящей имя Национального героя Альберта Агарунова.

Как сообщает Trend, во дворе школы глава государства возложил цветы к бюсту Национального героя, отважного танкиста Альберта Агарунова.

В ходе ознакомления с созданными в школе условиями Президент Ильхам Алиев был проинформирован об этом учебном заведении.

Было отмечено, что прежнее здание школы было построено в 1936 году. В здании школы на 460 ученических мест были 22 классные комнаты. Здание школы находилось в непригодном состоянии, поэтому на его месте было построено современное здание на 960 ученических мест с 58 классными комнатами, и в новом учебном году оно будет передано в распоряжение учащихся.

Строительные работы в школе начались в апреле 2019 года и завершились в августе нынешнего года. В новом здании наряду с классными комнатами функционируют химическая, физическая лаборатории, кабинет информатики, библиотека, буфет и спортивный зал. Обучением и воспитанием учащихся в новом учебном будет заниматься педагогический коллектив из 52 человек. Классные комнаты и лаборатории оснащены необходимым современным оборудованием. Во дворе школы проделаны широкомасштабные работы по благоустройству.

Отметим, что учебное заведение носит имя Альберта Агарунова, славный жизненный путь которого служит примером для каждого школьника. Это играет важную роль в деле воспитания молодого поколения в духе патриотизма.