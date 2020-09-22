Мевлут Чавушоглу: Турция всегда рядом с Азербайджаном в его правой борьбе
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования азербайджанскому народу и семье шехида Эльшана Мамедова, который был убит утром 21 сентября вооруженными силами Армении.
Как передает Trend, об этом глава турецкого МИД написал в своем официальном профиле в Twitter.
"Выражаю соболезнования братскому азербайджанскому народу, а также семье Эльшана Мамедова, который стал шехидом в результате вооруженного нападения ВС Армении. Я призываю Армению наконец-то взяться за ум и положить конец агрессии. Мы всегда рядом с Азербайджаном в его правой борьбе", - написал Чавушоглу.
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