Турция требует от боевиков РПК немедленно покинуть Южный Кавказ

БАКУ /Trend/ - Армения, осуществившая 30 лет назад массовые убийства женщин, детей и стариков в азербайджанском городе Ходжалы, и сегодня остается главной преградой на пути мира и стабильности в регионе.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", говорится в воскресном заявлении Министерства национальной обороны Турции.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что боевики YPG [сирийское крыло террористической организации РПК], сотрудничающие с армянскими террористами, обстреливающими мирное население Азербайджана, должны незамедлительно покинуть регион.