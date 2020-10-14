ВС Армении обстреливают села Агдама, в дом попало 3 снаряда (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Армянские вооруженные силы продолжают обстрел населенных пунктов Агдамского района, сообщает с места событий корреспондент Trend.

В результате артиллерийского обстрела со стороны ВС Армении в село Рзалар Агдамского района попало несколько снарядов. Снаряды попали в дома жителя села Аршада Гурбанова и его сына. Дома пришли в непригодное состояние.

Во время обстрела снаряд попал и в дом соседа Аршада Гурбанова - Биннета Гулиева, его дом тоже разрушен.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)