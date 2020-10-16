Узбекистан поддерживает позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте - посол

БАКУ /Trend/ - Узбекистан поддерживает позицию Азербайджана по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Trend, об этом в ходе встречи с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой сказал чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов.

Дипломат рассказал о недавней поездке в Гянджу, организованной азербайджанской стороной для представителей дипломатических представительств, действующих в стране. Он сказал, что стал свидетелем трагических последствий ракетных ударов Армении по мирному населению Азербайджана и гражданским объектам, и резко осудил целенаправленное убийство безвинных людей.

(Текст: Турал Гараджаев)