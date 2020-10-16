Аллахшукюр Пашазаде: Армяне вновь лгут, говоря, что якобы церковь в Шуше обстреляла азербайджанская сторона

БАКУ / Trend/ - Армяне вновь лгут, говоря, что якобы церковь в Шуше обстреляла азербайджанская сторона.

Об этом на сегодняшней совместной конференции религиозных конфессий сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что Азербайджан - толерантная страна, и государство всегда уделяло большое внимание всем религиозным объектам, в частности, церквям: "Азербайджанское государство всегда выделяет средства на реставрацию как христианских, так и еврейских религиозных памятников. В центре Баку по сегодняшний день стоит армянская церковь. Поэтому эта информация с армянской стороны не отражает действительности".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)