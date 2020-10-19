В связи с использованием Арменией кассетных боеприпасов направлено обращение в международные организации

БАКУ /Trend/ - Направлено обращение как в письменной форме, так и через прессу к международным организациям в связи с использованием Арменией кассетных боеприпасов.

Как сообщает Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал начальник Оперативного штаба ANAMA Идрис Исаев.

Исаев отметил, что кассетные боеприпасы считаются запрещенными боеприпасами.

"Использование кассетных боеприпасов запрещено во всем мире. Однако мы установили, что такие боеприпасы были использованы ВС Армении в Геранбойском, Евлахском и Агджабединском районах. Обнаружено и изъято 1 143 таких бомбочек", - сказал начальник Оперштаба.

Исаев добавил, что в настоящее время ведутся работы по сбору и утилизации остатков ракеты С-300, попавшей в район Ситальчай: «Это запрещенное оружие. Сброс кассетных боеприпасов на гражданскую территорию запрещен во всем мире. Жертв и разрушений в результате попадания ракеты в этот район не зафиксировано", - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева)