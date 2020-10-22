Президент Ильхам Алиев: Должны быть освобождены все оккупированные районы Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Должны быть освобождены все оккупированные районы Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью японской газете Nikkei.

«Должны быть освобождены все районы Азербайджана. Все. Конечно, мы можем говорить о временных рамках, и в основных принципах были определенные мнения, связанные с временными рамками - на каком этапе будет освобождена первая часть районов, на каком этапе – вторая. Таким образом, это можно обсудить. Однако ясно, что должны быть возвращены все оккупированные территории»,- сказал глава государства.