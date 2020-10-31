Глава МИД Азербайджана встретился с гендиректором МККК

БАКУ /Trend/ - В рамках рабочего визита в Женеву министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором Международного комитета Красного Креста (МККК) Роберто Мардини.

Как передает в субботу Trend, стороны с удовлетворением отметили продолжающееся долгие годы сотрудничество между Азербайджаном и МККК.

Джейхун Байрамов проинформировал Роберто Мардини о текущей ситуации в регионе. Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что Армения грубейшим образом нарушает международное гуманитарное право, умышленно обстреливает расположенные вдалеке от зоны конфликта города, мирное население и гражданскую инфраструктуру Азербайджана, применяя запрещенное оружие, и на сегодня среди мирного населения Азербайджана есть многочисленные потери.

Была отмечена важность вывода оккупационных сил со всех азербайджанских территорий в соответствии с требованиями Совета Безопасности ООН для обеспечения прочного мира в регионе.

(Текст: Турал Гараджаев)