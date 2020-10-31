Президент Ильхам Алиев: Нагорный Карабах - это не вопрос ресурсов, это – вопрос справедливости, национальной гордости и международного права

БАКУ /Trend/ - Нагорный Карабах - это не вопрос ресурсов. Основные ресурсы здесь, в Баку. Это – вопрос справедливости, это вопрос национальной гордости и международного права. Международное право и вся международная общественность признают Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Мы восстанавливаем справедливость и выполняем резолюции Совета Безопасности ООН, которые 27 лет оставались на бумаге.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью немецкому телеканалу ARD.

«Что касается истории, могу вам сказать, что армяне были переселены или доставлены в этот регион в начале XIX века после мирного соглашения между Карабахским ханством и Российской империей – его подписали Ибрагим Халил хан и русский генерал Цицианов», - отметил глава государства.

«Их стали переселять в Нагорный Карабах после Кюрекчайского, Гюлистанского и Туркменчайского мирных договоров, подписанных в 1805, 1813 и 1828 годах. Вы можете посмотреть это в интернете. Армяне не упоминаются в этих соглашениях. Армяне были переселены впоследствии Царской Россией из Восточной Анатолии и Ирана для изменения этнического и религиозного состава региона», - сказал Президент Ильхам Алиев.