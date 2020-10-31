Атаки Армении на гражданское население должны восприниматься как военные преступления против человечности - МИД Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Атаки Армении на гражданское население должны восприниматься как военные преступления против человечности.
Как сообщает в субботу Trend, об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
По ее словам, до сих пор Азербайджан со всех международных трибун заявлял, что территории страны оккупированы и деятельность Армении на оккупированных территориях Азербайджана представляет угрозу для всего региона.
Представитель МИД Азербайджана отметила, что на сегодня Армения грубейшим образом нарушила три договоренности о режиме гуманитарного прекращения огня.
"В ходе вчерашних переговоров в Женеве был озвучен призыв к установлению нового гуманитарного режима прекращения огня. Однако очевидно то, что Армения не соблюдает это", - сказала Лейла Абдуллаева.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)