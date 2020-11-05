Дорогу из Ханкенди перекрыла именно Армения - Хикмет Гаджиев
БАКУ /Trend/ - В связи с заявлением организации «Репортеры без границ» о том, что 80 местных и зарубежных журналистов не могут безопасно выехать из Ханкенди, сообщаем, что именно Армения перекрыла дорогу, соединяющую Ханкенди с Арменией в Лачинском коридоре. Вчера армянская сторона сообщила о том, что перекрыла дорогу».
Об этом сказал помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает в четверг Trend.
По его словам, из Ханкенди есть две дороги в Армению:«Одна через территорию оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана к Варденисскому району Армении, другая - через Лачинский коридор. По информации на сегодняшний день - обе дороги находятся под контролем ВС Армении».
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)
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