Хикмет Гаджиев и представители дипкорпуса прибыли в Агдам

АГДАМ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, представители дипломатического корпуса, главы представительств международных организаций в Азербайджане прибыли в Агдам.

Как сообщает в субботу региональный корреспондент Trend, до этого члены делегации побывали в Тертере.